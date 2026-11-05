Sprout Social A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sprout Social A veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sprout Social A -0.160 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 115.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch