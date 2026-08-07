Sprott: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sprott hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.84 CAD, nach 0.720 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 111.0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91.7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch