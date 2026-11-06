Sprott stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sprott stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1.20 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sprott noch ein Gewinn pro Aktie von 0.700 CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.79 Prozent auf 104.9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch