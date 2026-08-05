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05.08.2026 14:22:31

Sprott Q2 Net Income And Total Revenue Rise

(RTTNews) - On Wednesday, Sprott Inc. (SII), an asset management holding company, reported higher income for the second quarter of 2026 due to higher revenue generated.

Net income for the period went up to $34.26 million or $1.33 per share, from $13.50 million or $0.52 in the previous year.

Adjusted EBITDA for the period increased to $50.77 million or $1.97 per share from $25.45 million or $0.99 per share in the prior year.

Average Assets per unit management went up to $63.90 billion from $37.58 billion in the previous year.

Revenue for the period rose to $80.22 million from $65.17 million last year.

In the pre-market activity on the NYSE, the shares were trading 0.61 percent higher at $105.39, after closing Tuesday's trading 0.66 percent up.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’074.06 19.28 SLSB2U
Short 15’375.37 13.77 S9B6IU
Short 15’964.40 8.79 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’500.79 05.08.2026 14:12:33
Long 13’896.29 19.81 SXBF7U
Long 13’552.13 13.77 SWB04U
Long 13’006.52 8.98 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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