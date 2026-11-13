Sprott Phys Silv TU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sprott Phys Silv TU stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sprott Phys Silv TU noch ein Gewinn pro Aktie von 3.62 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 303.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 51486.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -0.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch