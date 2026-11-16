SPRIX, präsentierte Quartalsergebnisse

SPRIX, hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38.29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38.02 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SPRIX, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 89.29 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SPRIX, ein Gewinn pro Aktie von 61.73 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 38.24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 35.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch