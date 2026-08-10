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10.08.2026 06:37:00
SPRIX, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SPRIX, hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 22.54 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.300 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 8.17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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