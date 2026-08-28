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28.08.2026 06:37:00
Spritzer Bhd Registered legte Quartalsergebnis vor
Spritzer Bhd Registered äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.040 MYR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 203.0 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Spritzer Bhd Registered einen Umsatz von 164.4 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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