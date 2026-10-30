Sprint Precision Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sprint Precision Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.25 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sprint Precision Technologies A 0.280 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499.7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 59.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314.0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch