Sprint Precision Technologies A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sprint Precision Technologies A liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sprint Precision Technologies A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 CNY gegenüber 0.320 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Sprint Precision Technologies A 379.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 354.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch