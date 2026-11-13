Sprint Bioscience AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sprint Bioscience AB hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.13 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch