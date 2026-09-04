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04.09.2026 06:37:00
Sprinklr A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sprinklr A hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.80 Prozent auf 213.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 212.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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