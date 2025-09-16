|
16.09.2025 20:34:25
Springfield Properties Reports Higher Profit And Revenue For FY 2025
(RTTNews) - Springfield Properties plc, (SPR.L) a Scottish housebuilder, Tuesday reported annual year end results for the year 2025.
Net income was 19.0 million pounds for the year ended 31 May 2025, compared with 9.7 million pounds in 2024. Earnings per share rose to 11.86 pence from 6.36 pence a year earlier.
Revenue increased 5.3 percent to 280.6 million pounds from 266.5 million pounds, driven by strong growth in land sales, which more than doubled to 60.5 million pounds.
The board declared a total dividend of 2.0 pence per share, up from 1.0 pence last year.
SPR.L is currently trading at 94.50 GBP, up 3.50 GBP or 3.85 percent on the London Stock Exchange.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: Moderate Verluste an der Wall Street -- SMI und DAX schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren auf rotem Terrain. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
