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21.08.2026 06:37:00
Springbig: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Springbig hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Springbig in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 24.14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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