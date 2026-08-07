Spring Valley Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spring Valley Acquisition A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Spring Valley Acquisition A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.130 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 99.13 Prozent auf 0.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch