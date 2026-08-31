Spring Airlines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Spring Airlines gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.510 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.27 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.99 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch