Sprayking präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sprayking hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sprayking in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219.2 Millionen INR im Vergleich zu 196.6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch