SPR Auto Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SPR Auto Technologies gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.78 INR gegenüber 30.35 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SPR Auto Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.74 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 9.63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch