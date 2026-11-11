Spotlight Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spotlight Group Registered hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.14 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spotlight Group Registered 0.240 SEK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.6 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28.2 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.ch