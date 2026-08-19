Spotlight Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Spotlight Group Registered hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.03 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Spotlight Group Registered ein EPS von -0.170 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 29.2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Spotlight Group Registered 27.0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch