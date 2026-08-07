Spotify vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Spotify lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.480 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5.55 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 16.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2.76 EUR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4.79 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.ch