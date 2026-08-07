Spotify Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Spotify Technology präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 155.02 ARS. Im Vorjahresviertel waren -19.530 ARS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Spotify Technology 7’825.54 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5’459.39 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch