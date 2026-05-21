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21.05.2026 20:15:36

Spotify springt nach oben - Kooperation mit Live Nation

Spotify
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NEW YORK (awp international) - Der Musikstreamingdienst Spotify hat die Anleger am Donnerstag mit Plänen im Konzertbereich euphorisiert. Die Aktien sprangen um 14,7 Prozent auf 497 US-Dollar hoch und schlossen damit die Kurslücke von Ende April wieder. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von mehr als 14 Prozent zu Buche.

Das Unternehmen will mit dem Ticketvermarkter und Veranstalter Live Nation zusammenzuarbeiten, um den eigenen Abonnenten die Möglichkeit zu bieten, zwei Tickets für das Konzert ihres Lieblingsstars zu erwerben, bevor diese in den allgemeinen Vorverkauf gehen. Dieser Schritt könnte dazu beitragen, einige der Probleme zu lösen, die Fans bisher hatten, Ticket-Wiederverkäufer beim Kauf von Tickets zum Nennwert zu übertrumpfen. Ausserdem könnten Kunden dazu ermutigt werden, als Abonnenten zu bleiben, selbst wenn Spotify die Gebühren erhöht. Die Aktien von Live Nation gewannen 0,9 Prozent./gl/he

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Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

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