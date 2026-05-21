Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Konzert-Pläne
|
21.05.2026 21:21:06
Spotify-Aktie mit zweistelligem Kurssprung: Kooperation mit Live Nation
Der Musikstreamingdienst Spotify hat die Anleger am Donnerstag mit Plänen im Konzertbereich euphorisiert.
Das Unternehmen will mit dem Ticketvermarkter und Veranstalter Live Nation zusammenzuarbeiten, um den eigenen Abonnenten die Möglichkeit zu bieten, zwei Tickets für das Konzert ihres Lieblingsstars zu erwerben, bevor diese in den allgemeinen Vorverkauf gehen. Dieser Schritt könnte dazu beitragen, einige der Probleme zu lösen, die Fans bisher hatten, Ticket-Wiederverkäufer beim Kauf von Tickets zum Nennwert zu übertrumpfen. Ausserdem könnten Kunden dazu ermutigt werden, als Abonnenten zu bleiben, selbst wenn Spotify die Gebühren erhöht. Die Aktien von Live Nation gewannen 0,9 Prozent.
/gl/he
NEW YORK (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Spotify
|
17:45
|Spotify targets high-spending superfans with AI-generated music (Financial Times)
|
28.04.26
|Spotify-Aktie abgestraft: Starke Performance trifft auf skeptische Börse (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (AWP)
|
28.04.26
|Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (AWP)
|
28.04.26
|Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26