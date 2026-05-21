Spotify-Aktie mit zweistelligem Kurssprung: Kooperation mit Live Nation

Die Aktien springen an der NYSE zeitweise um 12,78 Prozent auf 488,68 US-Dollar hoch und schliessen damit die Kurslücke von Ende April wieder. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von mehr als 14 Prozent zu Buche.

Das Unternehmen will mit dem Ticketvermarkter und Veranstalter Live Nation zusammenzuarbeiten, um den eigenen Abonnenten die Möglichkeit zu bieten, zwei Tickets für das Konzert ihres Lieblingsstars zu erwerben, bevor diese in den allgemeinen Vorverkauf gehen. Dieser Schritt könnte dazu beitragen, einige der Probleme zu lösen, die Fans bisher hatten, Ticket-Wiederverkäufer beim Kauf von Tickets zum Nennwert zu übertrumpfen. Ausserdem könnten Kunden dazu ermutigt werden, als Abonnenten zu bleiben, selbst wenn Spotify die Gebühren erhöht. Die Aktien von Live Nation gewannen 0,9 Prozent.

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NEW YORK (awp international)