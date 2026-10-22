Spotify-Aktie höher: Strategischer Fokus auf margenstarke Hörbücher

Der Erlös stieg im Dreimonatszeitraum im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Davon blieben 672 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig und damit 15 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Der Umsatz lag zwar einen Hauch unter der mittleren Analystenschätzung. Der operative Gewinn übertraf indes die unternehmenseigene Prognose, da Kosten für Werbung und Personal niedriger waren als gedacht. Anleger griffen im vorbörslichen US-Handel zu.

Die Spotify-Aktie stieg im vorbörslichen NYSE-Handel zuletzt um 4,4 Prozent auf 548,48 US-Dollar. Damit würde sich der Kurs im Hauptgeschäft wieder eher in Richtung des oberen Endes der Handelsspanne bewegen, in der er seit Monaten feststeckt.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg im dritten Jahresviertel um elf Prozent auf 788 Millionen, im Schlussquartal sollen es dann 818 Millionen werden. Die Anzahl zahlender Kunden soll auf 316 Millionen zulegen, nachdem sie im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 9 Prozent auf 306 Millionen gewachsen war.

Wegen des erwarteten Zustroms neuer Kunden rechnet Spotify für das Schlussquartal mit einem Wachstum des Umsatzes auf 5,2 Milliarden Euro sowie des operativen Gewinns auf 820 Millionen Euro.

Auftrieb dürfte sich das Management dabei auch vom Hörbuchgeschäft versprechen. Spotify führt Hörbücher nun auch in neuen Märkten wie Spanien, Mexiko und Norwegen ein. Zusätzliche Umsätze verspricht sich das Unternehmen insbesondere von "Super-Nutzern", die für mehr Hörstunden einen Aufpreis zahlen.

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GÖTEBORG (awp international)