Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|3. Quartal
|
22.10.2026 13:08:37
Spotify-Aktie höher: Strategischer Fokus auf margenstarke Hörbücher
Der Streamingdienst Spotify hat im dritten Quartal mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert.
Der Umsatz lag zwar einen Hauch unter der mittleren Analystenschätzung. Der operative Gewinn übertraf indes die unternehmenseigene Prognose, da Kosten für Werbung und Personal niedriger waren als gedacht. Anleger griffen im vorbörslichen US-Handel zu.
Die Spotify-Aktie stieg im vorbörslichen NYSE-Handel zuletzt um 4,4 Prozent auf 548,48 US-Dollar. Damit würde sich der Kurs im Hauptgeschäft wieder eher in Richtung des oberen Endes der Handelsspanne bewegen, in der er seit Monaten feststeckt.
Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg im dritten Jahresviertel um elf Prozent auf 788 Millionen, im Schlussquartal sollen es dann 818 Millionen werden. Die Anzahl zahlender Kunden soll auf 316 Millionen zulegen, nachdem sie im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 9 Prozent auf 306 Millionen gewachsen war.
Wegen des erwarteten Zustroms neuer Kunden rechnet Spotify für das Schlussquartal mit einem Wachstum des Umsatzes auf 5,2 Milliarden Euro sowie des operativen Gewinns auf 820 Millionen Euro.
Auftrieb dürfte sich das Management dabei auch vom Hörbuchgeschäft versprechen. Spotify führt Hörbücher nun auch in neuen Märkten wie Spanien, Mexiko und Norwegen ein. Zusätzliche Umsätze verspricht sich das Unternehmen insbesondere von "Super-Nutzern", die für mehr Hörstunden einen Aufpreis zahlen.
/mis/men/stk
GÖTEBORG (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Spotify
|
21.10.26
|Ausblick: Spotify legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Spotify mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Spotify-Aktie gibt nach: Quartalsprognose enttäuscht (AWP)
|
04.08.26
|Spotify profits hit by heavy spending as fears build over streaming growth (Financial Times)
|
03.08.26
|Ausblick: Spotify informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Spotify legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Revolut and Spotify investor warns Europe over reliance on US tech (Financial Times)
|
26.05.26
|Spotify chief defends AI-generated music (Financial Times)
Analysen zu Spotify
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegt. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.