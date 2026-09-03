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03.09.2026 06:37:00
Sportsmans Warehouse: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sportsmans Warehouse hat am 01.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sportsmans Warehouse -0.180 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293.9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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