Sportsfield präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sportsfield hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.94 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sportsfield -2.800 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sportsfield im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 789.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch