Sportsfield mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sportsfield hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21.64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19.76 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.64 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch