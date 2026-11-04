Sports Entertainment Gaming Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sports Entertainment Gaming Global hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.32 USD. Im Vorjahresquartal waren -9.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1600 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch