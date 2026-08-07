Sports Entertainment Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sports Entertainment Acquisition A hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 684.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 579.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch