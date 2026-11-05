Sports Entertainment Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sports Entertainment Acquisition A lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.69 Prozent auf 611.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 557.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch