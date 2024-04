Sportradar weitet Partnerschaft mit Basketball-Liga in China aus

Die strategische Partnerschaft mit der professionellen CBA League der Männer in China werde erweitert, teilte das an der Nasdaq kotierte Unternehmen mit Sitz in St. Gallen am Donnerstag mit.

Das Ziel der Zusammenarbeit sei die Ausweitung der globalen Präsenz der Liga sowie die Sicherung der Integrität innerhalb des chinesischen Basketballs. Sportradar wird künftig mehr als 550 Basketball-Spiele der Liga medial verbreiten.

St. Gallen/Peking (awp)