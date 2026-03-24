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24.03.2026 13:33:36

Sportradar startet neue Plattform für Wetten und Casino

Sportradar
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St. Gallen (awp) - Der Ostschweizer Sportdatenanbieter Sportradar bringt mit "Playradar" eine neue Plattform auf den Markt. Dort sollen Nutzer gleichzeitig auf Sport wetten und Casino-Spiele spielen können, teilte das St. Galler Unternehmen am Dienstag mit.

Das Angebot umfasst unter anderem virtuelle Casinospiele, Live-Casino mit echten Croupiers und digitale Sportwetten. Dabei werden Live-Sportübertragungen mit Spielen kombiniert - Nutzer können also parallel zuschauen und mitspielen.

Sportradar sieht sich dabei dank eigener Daten, Streaming-Technologie und globaler Vertriebsstruktur gut positioniert, um das Geschäft mit Online-Glücksspielen weiter auszubauen. Die Mehrheit der bestehenden Kunden sei bereits sowohl im Wett- als auch im Casinogeschäft aktiv, heisst es.

Die neue Plattform soll nur in regulierten Märkten verfügbar sein. Der Start ist ab 2026 zunächst in Grossbritannien, Nordamerika und Lateinamerika geplant.

jl/hr

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