Sportradar Aktie 113423966 / CH1134239669
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24.03.2026 13:33:36
Sportradar startet neue Plattform für Wetten und Casino
St. Gallen (awp) - Der Ostschweizer Sportdatenanbieter Sportradar bringt mit "Playradar" eine neue Plattform auf den Markt. Dort sollen Nutzer gleichzeitig auf Sport wetten und Casino-Spiele spielen können, teilte das St. Galler Unternehmen am Dienstag mit.
Das Angebot umfasst unter anderem virtuelle Casinospiele, Live-Casino mit echten Croupiers und digitale Sportwetten. Dabei werden Live-Sportübertragungen mit Spielen kombiniert - Nutzer können also parallel zuschauen und mitspielen.
Sportradar sieht sich dabei dank eigener Daten, Streaming-Technologie und globaler Vertriebsstruktur gut positioniert, um das Geschäft mit Online-Glücksspielen weiter auszubauen. Die Mehrheit der bestehenden Kunden sei bereits sowohl im Wett- als auch im Casinogeschäft aktiv, heisst es.
Die neue Plattform soll nur in regulierten Märkten verfügbar sein. Der Start ist ab 2026 zunächst in Grossbritannien, Nordamerika und Lateinamerika geplant.
jl/hr