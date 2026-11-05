Sportradar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sportradar hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sportradar ein EPS von 0.080 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sportradar mit einem Umsatz von insgesamt 417.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22.20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch