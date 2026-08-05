Sportradar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sportradar präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Sportradar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.190 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 439.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 360.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch