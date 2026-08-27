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Zusammenarbeit 27.08.2026 17:04:00

Sportradar erweitert Partnerschaft mit Polymarket auf über 20 Sportligen - Aktie dennoch tiefer

Sportradar erweitert Partnerschaft mit Polymarket auf über 20 Sportligen - Aktie dennoch tiefer

Der Sportdatenanbieter Sportradar baut seine Zusammenarbeit mit der Prognosemarkt-Plattform Polymarket deutlich aus.

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Künftig liefert das St. Galler Unternehmen Daten, Livestreams und Dienstleistungen für mehr als 20 Sportligen und Wettbewerbe mit insgesamt rund 300'000 Spielen pro Jahr.

Neu umfasst die Partnerschaft unter anderem die deutsche Fussball-Bundesliga, die Basketball-Euroleague sowie die chinesische CBA und die australische NBL. Hinzu kommen offizielle Daten zu den Grand-Slam-Turnieren im Tennis. Für die Bundesliga und die Euroleague stellt Sportradar zudem exklusive Livestreams bereit.

Bereits zuvor arbeitete Sportradar mit Polymarket unter anderem bei der ATP-Tennistour sowie den US-Ligen MLB, NHL und MLS zusammen. Neben Sportdaten und Livequoten liefert Sportradar auch Marketing- und Sicherheitsdienste zur Erkennung verdächtiger Wettaktivitäten.

Finanzielle Einzelheiten zur erweiterten Partnerschaft wurden nicht genannt. Beide Unternehmen wollen die Zusammenarbeit künftig weiter ausbauen.

Die Sportradar-Aktie notiert im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 1,54 Prozent tiefer bei 12,75 US-Dollar.

awp-robot/to

St. Gallen (awp)

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Sportradar-Aktie in Rot: Widerstand gegen Shortseller-Bericht

Bildquelle: Sportradar
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