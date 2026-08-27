Sportradar Aktie 113423966 / CH1134239669
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zusammenarbeit
|
27.08.2026 17:04:00
Sportradar erweitert Partnerschaft mit Polymarket auf über 20 Sportligen - Aktie dennoch tiefer
Der Sportdatenanbieter Sportradar baut seine Zusammenarbeit mit der Prognosemarkt-Plattform Polymarket deutlich aus.
Neu umfasst die Partnerschaft unter anderem die deutsche Fussball-Bundesliga, die Basketball-Euroleague sowie die chinesische CBA und die australische NBL. Hinzu kommen offizielle Daten zu den Grand-Slam-Turnieren im Tennis. Für die Bundesliga und die Euroleague stellt Sportradar zudem exklusive Livestreams bereit.
Bereits zuvor arbeitete Sportradar mit Polymarket unter anderem bei der ATP-Tennistour sowie den US-Ligen MLB, NHL und MLS zusammen. Neben Sportdaten und Livequoten liefert Sportradar auch Marketing- und Sicherheitsdienste zur Erkennung verdächtiger Wettaktivitäten.
Finanzielle Einzelheiten zur erweiterten Partnerschaft wurden nicht genannt. Beide Unternehmen wollen die Zusammenarbeit künftig weiter ausbauen.
Die Sportradar-Aktie notiert im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 1,54 Prozent tiefer bei 12,75 US-Dollar.
awp-robot/to
St. Gallen (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sportradar
|
03.08.26
|Aktie fällt zweistellig: Sportradar steigert Umsatz im zweiten Quartal kräftig - Unter dem Strich Verlust (AWP)
|
02.08.26
|Ausblick: Sportradar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.06.26
|Sportradar-Aktie springt an: Globaler Deal mit Prognosemarkt Kalshi (AWP)
|
04.06.26
|Sportradar verlängert Vertrag für Wettrechte bei Wimbledon (AWP)
|
01.06.26
|Moody's erhöht Sportradar-Rating auf 'Ba2' (AWP)
|
22.05.26
|Sportradar-Aktie dennoch im Plus: US-Sammelklage wegen angeblichen Geschäften mit illegalen Wettanbietern (AWP)
|
22.05.26