Sportradar ernennt Brendan Tinnelly zum Leiter Social-Media-Werbung

New York (awp) - Die St. Galler Sportradar Group hat Brendan Tinnelly zum sogenannten Head of Paid Social Advertising ernannt. Er wird in seiner neuen Rolle für die Marketing-Performance-Plattform des Unternehmens mit dem Namen "ad:s" verantwortlich sein.

Dabei werde Tinnelly dem entsprechenden Strategieteam beitreten und eine Gruppe von Paid-Social-Media-Spezialisten leiten, um Kundenkampagnen unter Verwendung der "ad:s"-eigenen Technologie zu optimieren. Tinnelly komme von der Technologiefirma Meta zu Sportradar, wo er als Business Lead für Facebooks Real Money Gaming-Angebot tätig war und die Strategie und den Verkauf für diesen Bereich weltweit vorantrieb.

