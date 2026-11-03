|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Starkes Zahlenwerk
|
03.11.2026 15:36:00
Sportradar-Aktie zieht kräftig an: Sportdatenanbieter wächst im dritten Quartal weiter kräftig
Der Ostschweizer Sportdatenanbieter Sportradar hat seinen Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 fortgesetzt.
Von Juli bis September stieg der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 24 Prozent auf 363 Millionen Euro, wie das an der Nasdaq kotierte St. Galler Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) erhöhte sich um 21 Prozent auf 102 Millionen. Die entsprechende Marge lag bei 28,2 Prozent nach 29,0 Prozent im Vorjahr. Es blieb ein Reingewinn von 27 Millionen, ein Plus von 20 Prozent.
Das Wachstum wurde insbesondere von der weiteren Vermarktung des übernommenen Sportrechteportfolios IMG Arena sowie der hohen Nachfrage nach Daten- und Technologielösungen getragen, wie es in der Mitteilung heisst. Auch das Geschäft mit Kunden aus dem Bereich der Prognosemärkte habe zum Wachstum beigetragen. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den USA mit einem Umsatzplus von 47 Prozent.
Aktienrückkäufe gehen weiter
Zudem setzte das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm fort. Allein im dritten Quartal wurden den Angaben zufolge Aktien für 157 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Seit Jahresbeginn summierten sich die Rückkäufe bis Ende Oktober auf 408 Millionen. Insgesamt wurden seit dem Start des inzwischen auf 1 Milliarde Dollar ausgeweiteten Programms Aktien für 519 Millionen zurückgekauft.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Sportradar weiterhin einen Umsatz von 1,518 bis 1,533 Milliarden Euro und einen bereinigten EBITDA von 360 bis 368 Millionen Euro. Währungsbereinigt entspricht dies einem Umsatzwachstum von 19 bis 21 Prozent und einem EBITDA-Anstieg von 24 bis 27 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge soll gegenüber dem Vorjahreswert von 23,0 Prozent um 70 bis 100 Basispunkte steigen.
Im NASDAQ-Handel gewinnt die Aktie zeitweise 13,44 Prozent auf 14,60 US-Dollar.
jl/an
St. Gallen (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sportradar
|
02.11.26
|Ausblick: Sportradar gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.10.26
|Sportradar-Aktie sackt ab: Atrium Sports an Teamworks verkauft (AWP)
|
27.08.26
|Sportradar erweitert Partnerschaft mit Polymarket auf über 20 Sportligen - Aktie dennoch tiefer (AWP)
|
03.08.26
|Aktie fällt zweistellig: Sportradar steigert Umsatz im zweiten Quartal kräftig - Unter dem Strich Verlust (AWP)
|
02.08.26
|Ausblick: Sportradar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.06.26
|Sportradar-Aktie springt an: Globaler Deal mit Prognosemarkt Kalshi (AWP)
|
04.06.26
|Sportradar verlängert Vertrag für Wettrechte bei Wimbledon (AWP)
|
01.06.26
|Moody's erhöht Sportradar-Rating auf 'Ba2' (AWP)
Analysen zu Sportradar
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street zunächst gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt ist auf Richtungssuche, während der deutsche Leitindex seine Verluste wett macht. Die US-Börsen nehmen den Handel unterschiedlich auf. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.