Sportradar Aktie 113423966 / CH1134239669
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08.06.2026 17:16:36
Sportradar-Aktie springt an: Globaler Deal mit Prognosemarkt Kalshi
Der Sportdatenanbieter Sportradar setzt auf den boomenden Markt für Prognosemärkte und hat dazu eine mehrjährige globale Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Kalshi vereinbart.
Sportradar wird Kalshi künftig mit offiziellen Sportdaten, Live-Quoten sowie Marketing- und Integritätslösungen beliefern, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Vereinbarung umfasst unter anderem die nordamerikanischen Profiligen im Baseball, Eishockey und Fussball sowie die Kampfsportliga UFC.
Zudem kann Sportradar künftig direkt mit Brokern und Market Makern im Kalshi-Ökosystem zusammenarbeiten. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Sportradar bietet Daten, Analysen und Technologielösungen für die Sport-, Medien- und Wettindustrie an. Kalshi betreibt eine Plattform, auf der Nutzer auf den Ausgang künftiger Ereignisse wie Sportresultate, Wahlen oder Wirtschaftsdaten setzen können.
Mit der Partnerschaft will Sportradar seine Sportdaten und Technologielösungen auf den schnell wachsenden Markt für Prognosemärkte ausweiten. Zudem planen die Unternehmen den Aufbau eines Systems zur Überwachung möglicher Manipulationen und anderer Integritätsrisiken.
Im NASDAQ-Handel notiert die Sportradar-Aktie zeitweise 7,59 Prozent höher bei 14,96 US-Dollar.
to/cg
St. Gallen/New York (awp)
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