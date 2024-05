Sportradar-Aktie schwächer: Sportradar ernennt neuen CTO

Er werde sein Amt per 1. Mai antreten und am Hauptsitz in der Schweiz tätig sein, teilte das an der US-Börse NASDAQ kotierte Unternehmen Sportradar am Mittwoch mit. Dabei werde er direkt an CEO Carsten Koerl berichten.

Bheazadi soll in seinem neuen Amt auch die Nutzung von KI weiter vorantreiben, heisst es weiter. Zudem soll das Produktangebot für Sportfans mit personalisierten Erlebnissen ausgebaut werden.

Im Mittwochshandel an der NASDAQ verliert die Sportradar-Aktie zeitweise 0,32 Prozent auf 9,29 US-Dollar.

St.Gallen (awp)