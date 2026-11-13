Sportradar-Aktie im Minus: Angebot für E-Sport-Wetten erweitert

Dazu integriert das Unternehmen die drei spezialisierten Anbieter Data.Bet, Esportsbull und Grid in seine Plattform Unified Odds Feed, wie es am Donnerstag mitteilte.

Damit können Wettanbieter künftig über eine einzige technische Schnittstelle je nach E-Sport-Titel zwischen verschiedenen Quotenlieferanten wählen. Zum Start umfasst das Angebot die Spiele Counter-Strike 2, Dota 2 und League of Legends. Weitere Titel und Märkte sollen folgen.

Finanzielle Angaben zur Zusammenarbeit machte Sportradar nicht.

Im NASDAQ-Handel notiert die Sportradar-Aktie zeitweise 0,31 Prozent leichter bei 12,87 US-Dollar.

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St. Gallen (awp)