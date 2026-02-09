Sportradar Aktie 113423966 / CH1134239669
09.02.2026 15:39:00
Sportradar-Aktie höher: Datenanalysen für NBC Sports Regional Networks
Der Ostschweizer Sportdatenspezialist Sportradar hat eine mehrjährige Vereinbarung mit den NBC Sports Regional Sports Networks abgeschlossen.
Im Rahmen der Vereinbarung werden die regionalen Sportsender der NBC während der NBA-Saisons 2025/26 und 2026/27 Sportradars datengestützte Tools für Live-Übertragungen nutzen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Partnerschaft soll mehrere Hundert NBA-Übertragungen abdecken.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehe GameFrage, schrieb Sportradar. Das Tool wandelt laut den Angaben mithilfe von künstlicher Intelligenz Spieler-Daten in Echtzeit in Grafiken, animierte Wiederholungen, Wurfdiagramme und digitale Assets um. Es soll Kommentatoren helfen, Spielzüge und Positionierungen während der Berichterstattung besser zu erklären.
Finanzielle Angaben zur Vereinbarung wurden in der Mitteilung keine gemacht.
Die Sportradar-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 1,62 Prozent höher bei 17,27 US-Dollar.
sc/rw
St. Gallen/New York (awp)
