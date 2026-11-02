Sportking India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sportking India hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 7.58 INR. Im letzten Jahr hatte Sportking India einen Gewinn von 2.22 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.81 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6.27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch