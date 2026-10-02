Nike Aktie 957150 / US6541061031
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02.10.2026 13:14:23
Sportgigant kämpft gegen Absturz : Fehlentscheidung brockt Nike noch ein Sparprogramm ein
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nike Inc.
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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02.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
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|25.09.26
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Nike am 02.10.2026
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.