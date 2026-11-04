Sport Clubs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sport Clubs hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.20 SAR gegenüber 0.150 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sport Clubs in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 126.3 Millionen SAR im Vergleich zu 105.1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch