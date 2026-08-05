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05.08.2026 06:37:00
Sport Clubs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sport Clubs hat am 02.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Sport Clubs 0.070 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106.4 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84.4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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