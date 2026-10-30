Spok hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Spok hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.46 USD gegenüber 0.150 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.57 Prozent auf 33.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch