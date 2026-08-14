SPML Infra: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SPML Infra hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.74 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.69 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.84 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 82.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.56 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch