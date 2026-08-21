Splash Beverage Group präsentierte Quartalsergebnisse

Splash Beverage Group hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17.880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch