SPL Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SPL Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SPL Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 194.0 Millionen INR im Vergleich zu 166.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch